Míssil na Polônia, inflação e Lula: variáveis deixam mercado em parafuso

As bolsas europeias negociavam em baixa enquanto os futuros americanos e brasileiros abriam o dia em alta na manhã desta quarta-feira, 16. Assuntos não faltam para o mercado financeiro, e os desdobramentos devem ditar o ritmo das bolsas. Na Europa, é aguardada uma reunião entre os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para discutir a origem de um míssil que atingiu o extremo leste da Polônia e matou duas pessoas. Embora o artefato seja de fabricação russa, não é possível afirmar que o disparo tenha sido feito pelas tropas de Vladimir Putin. Além do míssil, os europeus também repercutem os números de inflação no Reino Unido, que mais uma vez vieram acima do esperado. Os preços subiram 11,1% nos últimos 12 meses, maior nível em 41 anos, contra expectativa de 10,7% do mercado.

No Brasil, a expectativa é pelo texto da PEC da Transição e pelo tamanho do rombo no teto de gastos. O período de tempo em que o Bolsa Família deve ficar de fora do teto também é aguardado pelos investidores. Enquanto isso, a expectativa segue grande pelo anúncio do novo ministro da Fazenda, algo que só deve acontecer no início de dezembro. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve discursar na COP 27, que está sendo realizada no Egito, por volta de 12h15, horário de Brasília.

Siga o Radar Econômico no Twitter