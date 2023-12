Miriam Belchior tentou barrar indicação de ex-ministro no Mapa

Nomeado na última semana como novo secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, o ex-deputado e ex-ministro Neri Geller teve na figura da ex-ministra do Planejamento e atual secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, sua maior resistência. Ela lembrava que Geller tinha sido preso pela Polícia Federal em 2018, durante a Operação Capitu, por um suposto esquema de corrupção no Ministério da Agricultura entre 2013 e 2014. As investigações foram baseadas na delação do doleiro Lúcio Funaro, apontado como operador do MDB.

O presidente Lula bateu o pé e disse ter provas de que o inquérito foi arquivado por falta de evidências. Belchior tem dificultado a vida dos indicados que não são petistas.

Geller estava impedido de ocupar cargos públicos em razão da condenação pelo TSE, que cassou seu mandato de deputado federal e o declarou inelegível por oito anos. O ex-ministro foi acusado de utilizar a conta bancária do filho para esconder gastos de uma campanha eleitoral em 2018. Na semana passada, o TSE formou maioria para reverter a decisão.