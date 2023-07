Ministério projeta aumento de 24% em produção de grãos em dez anos

A produção de grãos no Brasil deve aumentar 24,1% nos próximos dez anos, chegando perto de 390 milhões de toneladas na safra 2032/2033, com acréscimo de 75,5 milhões de toneladas. Os números são da Secretaria de Política Agrícola, do Ministério da Agricultura e Pecuária e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Esse acréscimo corresponde a uma taxa de crescimento de 2,4% ao ano. Soja, milho de segunda safra e algodão devem continuar alavancando o crescimento da produção de grãos.A área de grãos deve expandir-se dos atuais 77,5 milhões de hectares para 92,3 milhões de hectares no período.

A expansão de área deverá ocorrer devido ao padrão de crescimento da agricultura brasileira. A adição dos 14,7 milhões de hectares à área plantada de grãos poderá vir da conversão de áreas atualmente degradadas, particularmente, oriundas de pastagens extensivas, entre outras possibilidades, que evitem afetar a cobertura vegetal do país. De acordo com a análise da pesquisa, 78% da expansão da área plantada deverá ocorrer com o cultivo da soja.

Siga o Radar Econômico no Twitter