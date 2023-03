Milhas pra cachorro: Smiles acena ao mercado pet ao lado da Cobasi

A Smiles, programa de fidelidade e plataforma de viagens da Gol, adicionou pela primeira vez uma marca de produtos para animais domésticos em seu catálogo, firmando parceria com a rede de petshops Cobasi. A ação vem na esteira da ascensão do mercado pet no Brasil, que apresentou crescimento de 14% em seu faturamento de 2022, chegando a 58,9 bilhões de reais ao ano, segundo o Instituto Pet Brasil (IPB). “De olho na tendência, estamos confiantes que a parceria será um sucesso, além de mostrar o quanto a empresa olha para movimentações e necessidades do mercado e principalmente de seus clientes”, diz o diretor de marketplace da Smiles, Bruno Tonon.

A adição da Cobasi ao programa de fidelidade permite a seus membros que resgatem produtos para seus animais de estimação através de milhas aéreas e, caso seu saldo não seja suficiente, combinar o uso de milhas e do cartão de crédito na hora da compra. Além disso, a cada real gasto com produtos da nova parceria, os clientes ganham de uma a três milhas, a depender de sua posição no programa de fidelidade.

