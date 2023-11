Metade dos brasileiros com 13º quer gastar com ofertas pós-Black Friday

Cerca de 39% dos brasileiros que recebem 13o salário dizem que vão gastar o valor com compras e lazer, representando uma oportunidade para empresas que estendem promoções iniciadas na Black Friday, na última sexta-feira, 24. Em linha com esse panorama, 45% dizem estar inclinados a aproveitar ofertas do tipo caso elas sejam mantidas a tempo do recebimento do 13o. Os dados foram levantados pelo Google a partir de uma pesquisa on-line com 1.000 participantes. Também é apontado que apenas 25% dos consumidores que recebem o valor não aproveitariam a continuidade das ofertas, enquanto outros 29% não souberam responder.

Entre os respondentes que não pretendem utilizar seu 13o salário para consumo ou lazer, estão os que vão utilizar o valor para pagar dívidas e contas, guardar ou investir, e cobrir gastos extras de virada de ano, com 35%, 22% e 20% do total de respostas, respectivamente. Segundo o levantamento do Google, cerca de 13% dos brasileiros já receberam a primeira parcela do 13o salário, 12% aguardam o recebimento e 29% não têm o direito garantido, sendo autônomos ou trabalhadores informais.

Siga o Radar Econômico no Twitter