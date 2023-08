Meta fecha parceria com associações brasileiras para capacitar empresas

A Meta, controladora de empresas como Facebook e WhatsApp, fechou uma parceria com a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) para capacitar micro e pequenas empresas (MPEs) para o comércio digital. A companhia vai realizar diversos eventos regionais em parceria com entidades que compõem a CACB. O primeiro encontro vai ocorrer na cidade de Marília (SP), no dia 24 de agosto. As reuniões irão contar com técnicos especializados da Meta que irão fornecer treinamentos sobre o uso das plataformas digitais da empresa para ampliar vendas e divulgar produtos e serviços.

Para a chefe de políticas públicas da Meta, Kaliana Kalache, a ação faz do Brasil uma referência no mundo. “Estamos muito entusiasmados com esta parceria inédita em todo o mundo. Esperamos que, a partir do exemplo dado com esta união de forças, o Brasil vire um exemplo para outros países e que iniciativas como essa sejam reproduzidas”, diz.

Um dos responsáveis por concretizar a parceria, o presidente em exercício da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), Marco Bertaiolli, celebra a iniciativa. “Precisávamos agir para diminuir este abismo que existe entre o empreendedor e o uso adequado das mídias digitais. Estávamos, há tempos, em busca de uma forma de auxiliar as MPEs na utilização correta e assertiva das plataformas digitais e, com a Meta, buscamos na fonte e alcançamos este objetivo”, diz Bertaiolli, que também é deputado federal e presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE).

