Mesmo na esteira do programa do governo para alavancar as vendas de automóveis, os recursos liberados para financiamento de veículos aumentaram apenas 3,2% no primeiro semestre, frente aos seis primeiros meses de 2022. Foram de 92,8 milhões de reais para 95,12 milhões, segundo a Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (ANEF).