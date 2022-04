Mercado se anima com fusão que formaria o maior grupo de shoppings do país

A Aliansce Sonae não desiste e formalizou mais uma proposta de fusão com a BrMalls — a terceira em pouco mais de três meses. A diferença é que agora além do pagamento de um prêmio de 1,25 bilhão aos acionistas da BrMalls, a Aliansce cedeu o controle de 55% da nova empresa — as outras propostas previam uma igual divisão entre as companhias. Caso o acordo seja assinado, a nova empresa teria o título de maior rede de shoppings do país, uma vez que as companhias controlam 69 shoppings centers no Brasil. O conselho da BrMalls autorizou a diretoria a negociar os termos da nova proposta, mas que a decisão não deve ser entendida como apoio à oferta. Todavia, casas de análise como o Credit Suisse e a XP acreditam que a nova proposta tem mais chance de ser aprovada. Às 16h07, as ações da brMalls negociavam em alta de 6,63%, uma das maiores do dia no Ibovespa.

