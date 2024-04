Mercado Livre anuncia investimento de R$ 8 bilhões em São Paulo

O estado de São Paulo será o destino de um investimento anual recorde de cerca de 8 bilhões de reais do Mercado Livre em 2024. O anúncio do aporte aconteceu nesta terça-feira. 23, no Palácio dos Bandeirantes, após reunião entre o governador Tarcísio de Freitas e autoridades da gestão paulista com Fernando Yunes, vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no Brasil, e executivos da gigante latino-americana de comércio eletrônico e serviços financeiros.

Com o anúncio, São Paulo vai concentrar 35% do total de 23 bilhões de reais que o Mercado Livre vai investir no Brasil ao longo deste ano. Além disso, o estado vai concentrar 64% de todo o plano de contratações da plataforma no país em 2024, o que vai gerar mais de 4,2 mil novos postos de trabalho na economia paulista.

Além da sede do Mercado Livre no Brasil, em Osasco, São Paulo também concentra quatro dos 10 centros de distribuição fulfillment – galpões que armazenam as mercadorias de um e-commerce – da empresa em operação no país, além de dezenas de operações logísticas complementares e integradas à rede nacional gerenciada pela plataforma.