Mercado do concreto movimenta R$ 30 bilhões no ano

O mercado de concreto produziu 43 milhões de m³ de cimento no Brasil em 2022, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Concretagem (ABESC). A produção equivale, em média, a 26 bilhões de reais ao ano, que podem chegar a 30 bilhões de reais com os serviços adicionais oferecidos. “O mercado do concreto é muito competitivo e, por isso, eficiência e otimização de custos representam fatores críticos de sucesso para as empresas do setor”, diz Samuel Oliveira, fundador da Topcon, companhia de tecnologia para o mercado.