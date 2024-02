Mercadante e Silveira lançarão fundo de fomento à “mineração verde”

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O Ministério de Minas e Energia (MME), encabeçado por Alexandre Silveira, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), presidido por Aloizio Mercadante, irão lançar o Fundo de Investimento em Minerais Estratégicos no Brasil. O capital poderá ser utilizado por empresas júnior e de médio porte para financiamento de investimentos para pesquisa mineral, viabilização e desenvolvimento de novas minas de minerais estratégicos para a transição energética e fertilidade do solo, difusão de boas práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).

O fundo será anunciado durante o Prospectors & Developers Association of Canada, principal convenção de mineração e exploração mineral do mundo. O encontro acontecerá entre os dias 3 e 6 de março em Toronto. Serão elegíveis ao investimento, os projetos de exploração mineral, em fase de pesquisa para definição de recursos minerais que tenham o tíquete médio de 20 milhões de reais e de desenvolvimento e implantação em fase de exploração e estudos avançados para a viabilidade de mina, podendo incluir investimentos de implantação de menor porte, com tíquete médio de 150 milhões de reais, poderão pleitear o investimento.

O fundo irá priorizar os minerais para transição energética e descarbonização, sendo eles, cobalto, cobre, estanho, grafita, lítio, manganês, minério de terras raras, minérios do grupo da platina, molibdênio, nióbio, níquel, silício, tântalo, titânio, tungstênio, urânio, vanádio e zinco. Fosfato, potássio e remineralizadores, minerais fundamentais para a fertilidade do solo, também estão no rol de elementos abrangidos pelo fundo.