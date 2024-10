MedLevensohn compra 50% da Procsel, de produtos cirúrgicos

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A MedLevensohn, uma das principais empresas de saúde e bem-estar do país, fez um aporte de 2,8 milhões de reais na Procsel, companhia de produtos têxteis para o setor. Com a movimentação, a MedLevensohn passa a ser detentora de 50% da Procsel. A partir da parceria, a MedLevensohn abre um novo canal de vendas de produtos, como gazes, ataduras, compressas, entre outros, para farmácias, laboratórios e hospitais. Além disso, a empresa também passa a operar um centro administrativo dentro da fábrica da Procsel, localizada em Queimados, no Rio de Janeiro.

Além da aquisição, a empresa também firmou parceria com a farmacêutica francesa Servier, para aumentar o portfólio da companhia. “A MedLevensohn se configurou como uma das maiores companhias de saúde e bem-estar do país por oferecer soluções completas para o controle de doenças, principalmente crônicas, como diabetes e hipertensão, além de colocar no mercado nacional uma linha de testes rápidos para 53 patologias”, diz José Marcos Szuster, CEO da MedLevensohn.