Maternidade: pesquisa aponta que uma a cada quatro mulheres perde emprego

Cerca de 26% das mulheres questionadas por uma pesquisa perderam o emprego por conta da maternidade, enquanto 56% dizem conhecer alguma mulher que passou por essa forma de discriminação. Também foi constatado que 27% das mulheres dizem que não tiveram sucesso ao aplicar para uma vaga por conta de serem mães. Metade das respondentes conhece alguém que passou por isso. O levantamento, da operadora de telefonia Tim, alcançou 43 mil clientes de planos pré-pagos da companhia e foi realizado virtualmente, no mês de janeiro. Quem respondeu à pesquisa ganhou um bônus de internet para navegar no celular, independentemente de quais tenham sido as respostas da usuária.

