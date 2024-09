Mais que na Copa e na Olimpíada: turismo estrangeiro explode em 2024

Os turistas estrangeiros estão deixando mais dinheiro no Brasil. Essa é a avaliação do Banco Central em um relatório publicado nesta quinta-feira, 26. Somente nos oito primeiros meses do ano, os visitantes gastaram 26,2 bilhões de reais no país, um recorde desde o início da série histórica — em 1995. O número supera em quase 10% as cifras registradas no mesmo período de 2023. O dado também é superior aos períodos em que o Brasil sediou a Copa do Mundo e as Olímpiadas, entre 2014 e 2016.