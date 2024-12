Mais de 2,6 milhões de veículos devem ser vendidos em 2024, diz Anfavea

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), que reúne as montadoras instaladas no país, estima que o ano de 2024 deve fechar com mais de 2,6 milhões de veículos vendidos, uma alta de 15% ante o ano anterior. Trata-se do maior crescimento do mercado em 17 anos. “2024 foi espetacular”, disse o presidente da associação, Márcio Lima Leite, durante sua última coletiva de imprensa do ano, nesta quinta-feira, 12. Para 2025, a Anfavea projeta vendas de 2,8 milhões de veículos, o que representaria uma alta de 5,6% sobre o ano que se encerra neste mês de dezembro. A geração de empregos na cadeia automotiva foi de cerca de 100 mil postos entre janeiro e dezembro de 2024, também segundo a associação.

Antes do Banco Central elevar a taxa Selic em 1 ponto percentual na noite de quarta-feira, 11, contudo, a associação trabalhava com a marca de três milhões de unidades vendidas em 2025. Técnicos da Anfavea revisaram a estimativa para baixo na madrugada de hoje. Para que o “número mágico” de três milhões seja atingido em 2025, a Selic precisaria encerrar o ano que vem em cerca de 9,25%, uma realidade distante, segundo Lima Leite. Um fator que pode compensar, ao menos em parte, o patamar elevado dos juros é a aprovação do Marco Legal das Garantias, há cerca de um ano. “Praticamente não tivemos o efeito real do marco de garantias em 2024. O efeito real deve vir em 2025 e pode se contrapor ao aumento da taxa de juros”, disse o presidente da Anfavea, considerando uma eventual ampliação da oferta de crédito no país.