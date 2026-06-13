LWSA mira alta acima do mercado no e-commerce

A LWSA (ex- Locaweb) espera manter em 2026 o ritmo de expansão de seu negócio de comércio eletrônico, um crescimento anual de 15% a 20%, afirma Rafael chamas alves, presidente da companhia. A divisão responde pela maior parte da operação do grupo. No ano passado, trouxe uma receita líquida de 1 bilhão de reais, equivalente a 72% do faturamento da empresa.

Alves aposta em um desempenho acima das projeções do mercado. Nos últimos trimestres, analistas estimavam crescimento de até 14% para a receita do segmento. “Temos 211 000 clientes ativos, que transacionam cerca de 20% do volume do e-commerce brasileiro”, afirma o executivo.