Lula sobe o tom contra privatizações e critica a Vale após anúncio de CEO

O presidente Lula subiu o tom contra as privatizações e fez críticas à mineradora Vale depois de o conselho da empresa eleger Gustavo Pimenta como o novo CEO da companhia. Em evento na sede da Telebras, estatal de telecomunicações, para o anúncio de fornecimento de serviços de telecomunicações de longa distância, o presidente fez uma defesa da manutenção de estatais, como a própria Telebras e os Correios, e criticou as concessões à iniciativa privada, afirmando que “há coisas que precisam ser do Estado”.

“Tem coisas que têm de ser, inexoravelmente, do Estado. É assim na Alemanha, na França e nos Estados Unidos. Muita gente foi levada neste país pela tese de que tem que abrir o mercado para todo mundo, que o importante é o livre acesso ao comércio. O que falta neste país são as autoridades e o governo terem o mínimo de brio e de orgulho de ser brasileiro”, disse.

O presidente da República ainda fez duras críticas à mineradora Vale. O conselho da companhia de capital misto elegeu Gustavo Pimenta como seu novo CEO na noite da última segunda-feira, 26. O processo de sucessão de Eduardo Bartolomeu se arrastou por quase um ano e enfrentou rumores de uma possível interferência do governo na indicação. “A Vale sempre foi um orgulho deste país. A gente sabia quem era o presidente da Vale. Hoje, nessa discussão para receber o dinheiro de Mariana que prometeram para o povo, você não tem dono. É uma ‘corporation’, um monte de gente com 2%, um monte de gente com 3%, e você não sabe quem é o dono. É importante que essas empresas tenham um nome, tenham cara, tenham identidade”, disse Lula.

