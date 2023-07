Lula quer emplacar dois “italianos” em postos de comando na Vale

Depois da empreitada para emplacar o economista Marcio Pochmann no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a Vale virou alvo do apetite de indicações do governo Lula. O presidente quer ver na mineradora pessoas de sua relação pessoal. Uma dupla de sobrenomes italianos é a favorita para ocupar cargos no topo da companhia, mas antes é preciso combinar com os demais acionistas.

Siga o Radar Econômico no Twitter