Lula morde e Haddad assopra: o impasse na economia

VEJA Mercado em vídeo | 6 de abril.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a cobrar mudanças na política monetária do Brasil. Em café da manhã com jornalistas, o presidente disse que “é preciso encontrar um jeito de o Banco Central baixar os juros”. Nesse aspecto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, compra a ideia do presidente, mas o ministro ressalta que, primeiro, é preciso arrumar as contas do país. O morde e assopra do governo e a reação da bolsa são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 6.

Siga o Radar Econômico no Twitter