Lula fala de Petrobras e ação cai. Lula fala de Eletrobras e nada acontece

VEJA Mercado | Fechamento | 22 de fevereiro.

O mercado sabe bem as pretensões do ex-presidente Lula quando o assunto é combustível ou privatizações, mas vira e mexe as declarações do candidato que lidera as pesquisas de intenção de voto são motivos para causar um rebuliço nas ações. Ou seja, para alguém ganhar dinheiro. Nesta terça-feira, os alvos do ex-presidente foram a Petrobras e a Eletrobras. Lula voltou a afirmar no Twitter e em entrevista a uma rádio de Minas Gerais que “não existe nenhuma razão técnica ou político-econômica para a Petrobras tomar a decisão de internacionalizar o preço dos combustíveis”, num movimento contrário à atual política de preços que é apreciada pelo mercado. As ações da estatal, que negociavam em alta de mais de 2%, viraram para o negativo e fecharam em queda de 0,5%. Importante ressaltar que a cotação do petróleo brent está volátil lá fora com as tensões na Ucrânia, mas ainda assim fecharam o dia em alta, a 93,4 dólares o barril.

No caso da Eletrobras, o ex-presidente repetiu o aviso para que ninguém compre a gigante de energia, mas o mercado não deu muita bola. As ações subiram 0,8% depois dos acionistas da empresa deliberarem justamente sobre a privatização e aprovarem o primeiro item da desestatização que diz respeito à reestruturação societária da Eletrobras. Em outras palavras, o mercado só ouve Lula quando quer justificar algum movimento especulativo. “Por ser um dos favoritos na disputa, é claro que o mercado vai prestar atenção, mas o processo de privatização da Eletrobras está muito avançado. No caso de Petrobras, existe uma maior complexidade porque ela vai continuar estatal no próximo governo” avalia Rodrigo Zauner, sócio da SVN Investimentos. O Ibovespa fechou em alta de 1,04%, aos 112.891 pontos.

