Lula repete o aviso para que ninguém compre a Eletrobras 

O ex-presidente e presidenciável Lula repetiu o aviso mais uma vez nesta terça, 22, em entrevista a Radio Passos FM de Minas: “os empresários que tiverem juízo é importante contar até 10 antes de fazer a loucura de comprar a Eletrobras a preço de banana.” Além de se colocar contra as privatizações, o recado de Lula é para a questão do preço de venda da Eletrobras, que foi levantada pelo ministro Vital do Rego no Tribunal de Contas da União (TCU). O ministro entendeu que houve um erro no modelo de preço, deixando a empresa mais barata do que ela pode valer. No fim das contas, os ministros do TCU entraram em um consenso para instruir o ministério a deixar em aberto no contrato de privatização a venda de potência de energia.

Mas o ex-presidente Lula deixa claro com sua fala que, se eleito, poderá contestar o resultado da venda da estatal caso se concretize. Ele já tinha se manifestado a esse respeito na semana passada e pelo visto continuará batendo nesta tecla. A Eletrobras tem grande presença em todas as regiões do país e em alguns redutos é um dos maiores empregadores.

