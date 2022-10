Lula e Meirelles fazem coro em torno da gestão da economia

Cotado como um dos principais nomes para o cargo de ministro da Fazenda em um eventual governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o economista Henrique Meirelles e o candidato do PT vêm entoando seus discursos em sintonia fina. “Nas conversas com investidores repito que, na minha opinião, um eventual governo Lula vai priorizar as responsabilidades fiscal e social dentre as alternativas propostas pelos diferentes grupos de economistas”, escreveu Meirelles em sua conta no Twitter na semana passada. Lula, por sua vez, repetiu a cartilha cantada pelo ex-presidente do Banco Central (BC) em coletiva a emissoras de rádio. “O meu ministro da Economia será o perfil de um cara que tenha muita inteligência política, será uma pessoa que tenha muito compromisso social. É uma pessoa que tem que pensar na responsabilidade fiscal, mas tem que pensar também na responsabilidade social”, disse ele nesta quinta-feira, 27. Como mostrou o Radar Econômico, alguns membros da campanha de Lula já dão o nome de Meirelles como certo para o comando das finanças do país.

