Liv Up deve faturar R$ 160 milhões no ano após atingir breakeven

A Liv Up, do ramo de marmitas e alimentos congelados, deve faturar cerca de 160 milhões de reais em 2024, após atingir o breakeven — se tornando lucrativa — no início do ano. A empresa também projeta que o montante deve chegar a 250 milhões de reais em 2025. Se confirmada, será uma alta de 56%. Segundo o presidente da companhia, Victor Santos, uma das principais apostas para os próximos anos é o aprofundamento dos negócios B2B (vendas para empresas, em sigla em inglês). “Hoje esse segmento representa cerca de 10% das receitas, mas deve chegar a 30% ou 40% nos próximos dois anos”, diz Santos ao Radar Econômico. A área B2B da Liv Up conta com uma marca própria, chamada Generosa, que firma parcerias com empresas para disponibilizar seus alimentos como refeições aos funcionários. Grandes redes de fast food como Burger King e Popeye’s estão entre as companhias atendidas. Os esforços da Liv Up também estão concentrados na construção de oito novos centros de distribuição, que serão inaugurados em 2025, totalizando 19 centros. Segundo Santos, cidades como Vitória (ES), Uberlândia (MG) e Londrina (PR) estão entre as que passarão a contar com instalações da empresa. A Liv Up foi fundada em 2016, atende 80 cidades brasileiras e cerca de 40 mil clientes por mês.

