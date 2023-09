Light quer que bancos imprimam maior velocidade em renegociação de dívidas

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Depois do movimento da Light para acelerar a saída do processo de recuperação judicial, a expectativa dentro da empresa é de que os bancos — os principais credores — imprimam “maior velocidade” nas negociações com a companhia.

As instituições costumam esperar o balanço de dezembro para começar as renegociações de dívidas. Mas o conselho de administração da Light vai entrar em campo para tentar convencer os bancos a sentar logo à mesa.