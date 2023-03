Latam transporta cinco toneladas em itens de socorro a indígenas yanomami

Mais de cinco toneladas de alimentos e equipamentos de suporte ao povo indígena yanomami foram transportadas pelo programa Avião Solidário, da companhia aérea Latam, em parceria com ONGs e o Ministério da Saúde, desde o mês de fevereiro. Os itens transportados gratuitamente no compartimento inferior das aeronaves de passageiros visam mitigar a crise humanitária em Roraima e incluem diversos itens, como barracas utilizadas por profissionais da saúde em pronto-atendimentos. Doze dessas tendas foram enviadas nesta semana, em parceria com a Secretaria de Saúde Indígena. No início de fevereiro, a companhia transportou mais de 15 mil refeições, além de filtros de água.

O programa Avião Solidário consiste no transporte de pessoas, animais ou cargas durante emergências sanitárias e ambientais ou desastres naturais na América do Sul. Em dez anos, o programa beneficiou mais de 140 milhões de brasileiros, transportando mais de 921 toneladas de cargas, incluindo 282 milhões de vacinas contra a Covid-19 para todos os estados do país e o Distrito Federal.

