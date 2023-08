Latam tem menos reclamações por clientes entre aéreas no primeiro semestre

A Latam, somada a seus programas de fidelidade, acumulou o menor número de reclamações por cliente entre as principais companhias aéreas no primeiro semestre de 2023. A proporção foi de 0,87 reclamações a cada mil clientes, segundo dados da plataforma Consumidor.gov.br. O patamar é celebrado pela companhia, que o credita a investimentos realizados desde 2022. “Nosso compromisso com o Brasil e nossos clientes sai ainda mais fortalecido desse processo”, diz Rafael Walker, diretor global de Customer Care do grupo Latam. A empresa destaca esforços em digitalização e automação de serviços como os principais responsáveis pela diminuição de reclamações de clientes.

Ao longo do ano, a Latam teve 19.700 reclamações de clientes registradas, das quais 85,2% foram solucionadas. A companhia perde para a Azul no índice de solução de problemas, essa em patamar de 91,1%, mas lidera no tempo de resposta — leva, em média, 3,6 dias para responder às manifestações de clientes. Assim, encontra-se com uma pontuação de 3,8 de 5 no índice de satisfação dos consumidores com seu atendimento.

Siga o Radar Econômico no Twitter