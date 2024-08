Latam registra lucro de US$ 146 milhões no segundo trimestre

A companhia aérea Latam anunciou hoje seus resultados financeiros correspondentes ao segundo trimestre de 2024, com lucro líquido de 146 milhões de dólares durante o segundo trimestre, acumulando 405 milhões de dólares em lucro líquido considerando os primeiros seis meses do ano.

As receitas operacionais totais alcançaram 3 bilhões de dólares no período, explicadas pelo aumento das receitas de passageiros do segmento internacional. Durante o trimestre, o fator de ocupação foi de 82%, representando uma melhoria de 1,8 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2023. Internacionalmente, o fator de ocupação foi de 84,3%. As operações domésticas tiveram o maior aumento, com uma melhoria de 2,5 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2023, alcançando 80%.