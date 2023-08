Latam entra em campo para defender aéreas na reforma tributária

A direção da Latam está apreensiva com as mudanças contidas na reforma tributária, temendo uma oneração maior do que a atual. Segundo cálculos da companhia, o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) com alíquota de 25% — porcentagem plausível pelos cálculos do governo federal — acarretaria num aumento de 3,7 bilhões de reais no gasto anual da companhia. O montante em questão seria equivalente a mais de dois anos de salário dos 20 mil funcionários da empresa no Brasil. Em vista do desconforto causado pelos números, a Latam vai buscar dialogar com parlamentares envolvidos na reforma a fim de abrandar a carga incidida sobre o setor. Segundo a empresa, os atuais ditames da reforma aumentam os impostos da aviação. Segundo a empresa, uma alíquota geral de 25%, como previsto hoje, faria com que uma empresa aérea recolhesse 3,5 vezes mais do que atualmente recolhe com os impostos substituídos.



