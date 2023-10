Latam é companhia com menos cancelamentos de voos nos últimos 12 meses

Atualizado em 20 out 2023, 16h43 - Publicado em 21 out 2023, 14h43

Por Felipe Erlich Atualizado em 20 out 2023, 16h43 - Publicado em 21 out 2023, 14h43

Entre as companhias aéreas que operam voos no Brasil, a Latam apresenta o menor índice de cancelamentos nos últimos 12 meses, com cumprimento de 98,7% das viagens domésticas. O dado é da Cirium, empresa especializada em análises de aviação, que registra 462.550 voos da companhia no Brasil, entre outubro de 2022 e setembro deste ano. Os aeroportos em que mais voos foram operados são os de Guarulhos (SP), Congonhas (SP), Confins (MG) e Santos Dumont (RJ), com 109 mil, 99 mil, 73 mil e 72 mil viagens, respectivamente.

