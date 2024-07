Latam é a mais pontual de Congonhas no primeiro semestre de 2024

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Latam é a companhia aérea mais pontual do aeroporto de Congonhas (São Paulo) nos seis primeiros meses de 2024. De janeiro a junho, 88% dos 18,7 mil voos da companhia com destino à localidade pousaram dentro do horário previsto, segundo a Cirium, empresa especializada em análise de dados da aviação mundial.

Ao todo, a LATAM transportou de/para Congonhas no período um total de 4,9 milhões de passageiros. Para medir o indicador de OTP (On-time Performance), a Cirium avalia os voos comerciais de todo o mundo que chegaram ao seu destino dentro do horário previsto (em até 14 minutos após o horário programado).

Atualmente, a LATAM opera voos para Congonhas a partir dos aeroportos de Salvador, Recife, Goiânia, Brasília, Curitiba, Natal, Navegantes, Fortaleza, Florianópolis, Maceió, Canoas, Vitória, Foz do Iguaçu, Campo Grande, Porto Seguro, Cuiabá, São José do Rio Preto, Uberlândia, Ilhéus, Londrina, Caxias do Sul, Belo Horizonte (Confins) e Rio de Janeiro (Santos Dumont).