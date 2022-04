Landim quer levar executivo do Flamengo para a Petrobras

O novo presidente do conselho da Petrobras, Rodolfo Landim, que também é presidente do Flamengo, tem dito a pessoas próximas que quer levar alguns executivos do clube para a estatal. Um dos nomes cogitados é o do diretor de relações institucionais, Aleksander Silvino dos Santos, que foi inclusive quem apresentou Landim ao presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro queria que o próprio Landim assumisse o cargo que será ocupado por Adriano Pires. Pires e Landim foram indicados pelo governo nesta semana e seus nomes precisam ser aprovados em assembleia de acionistas da petroleira.

Fontes próximas a Landim se preocupam com o fato de Santos ter sido alvo recente de investigação em uma das fases da Lava Jato, ocorrido em outubro no ano passado, na operação Laissez Faire. A polícia investiga crimes contra a Petrobras e supostos casos de propina por meio de contratos que seriam fictícios feitos com a Galvão Engenharia. Na época, o diretor do Flamengo se defendeu dizendo que os contratos não eram fictícios e que ele prestou efetivamente serviços à empreiteira. Aparentemente, este não será um problema para a nova diretoria.

