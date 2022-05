Kimberly-Clark contrata JP Morgan para vender operações na América Latina

A Kimberly-Clark contratou o banco JP Morgan para vender suas operações na América Latina. O negócio pode chegar a 5 bilhões de reais, segundo fontes a par do assunto que garantem que as operações estão à venda mesmo com o anúncio feito pelo presidente da empresa no Brasil de expansão das fábricas no país, com investimento de 120 milhões de dólares. A KC é dona de marcas famosas como papel higiênico Neve e absorventes Intimus. No Brasil é dona de fábricas em Mogi das Cruzes, em São Paulo, e Camaçari, na Bahia. As outras operações estão na Argentina, Paraguai, Uruguai e México.

