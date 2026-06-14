ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Imagem Blog

Radar Econômico

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças
Economia

Keeta testa o limite da regulação

Entrada agressiva da plataforma chinesa no delivery brasileiro recoloca no radar a discussão sobre cláusulas de exclusividade

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jun 2026, 10h00 | Atualizado em 14 jun 2026, 14h38
COMPETIÇÃO - Keeta, marca da Meituan: chegada iminente
Aplicativo da Keeta (VCG/Getty Images)
Continua após publicidade
Keeta testa o limite da regulação Priorize VEJA no Google

A entrada da Keeta no mercado de delivery brasileiro fez ressurgir uma discussão sobre cláusulas de exclusividade. A empresa, braço da chinesa Meituan, oferece contratos com incentivos relevantes — como garantia de pedidos e aportes em marketing —, mas condiciona à decisão do restaurante de não operar com a 99 Food.

O argumento usado pela Keeta: se o restaurante não aceitar a condição, a garantia de pedidos cai de 50% para 25%, e o estabelecimento corre o risco de ter que devolver investimento em marketing recebido. O Cade veda cláusulas de exclusividade. Procurada por VEJA, a Keeta não se pronunciou.

Atualização às 14h35: A Keeta se manifestou após a publicação da nota. Abaixo, a nota da Keeta na íntegra.

A Keeta está comprometida com a construção de um mercado de delivery de comida aberto e competitivo no Brasil e, como um passo concreto nessa direção, vai ajudar estabelecimentos parceiros a compreenderem melhor o ambiente concorrencial e investirem na saída de acordos restritivos impostos a eles. Após deixarem esses acordos restritivos, os restaurantes permanecem totalmente livres para trabalhar com quantas plataformas desejarem.

Siga
Continua após a publicidade

Não é verdade que as cláusulas propostas pela Keeta tenham como objetivo fechar o mercado ou restringir a concorrência. As cláusulas propostas pela Keeta nasceram com o único objetivo de investir para abrir o mercado, hoje fechado por cláusulas anticompetivas como as de banimento impostas pela 99Food contra a Keeta, e eventualmente outros entrantes. Enquanto as cláusulas hoje praticadas pela 99Food focam em exterminar a possibilidade de novos concorrentes iniciarem no Brasil, as da Keeta visam abrir o mercado ao quebrar estas cláusulas. Não há penalidade ao restaurante, mas sim compartilhamento dos custos que a Keeta teve para abrir o mercado se outra plataforma nova vier a usufruir desta liberdade. Já a da 99Food é proibitiva e visa fechar o mercado, com cifras de até duas vezes o valor de uma multa imposta pelo simples fato dos restaurantes optarem trabalhar com um entrante que tente concorrer com a 99 neste duopolio com o iFood.

A Keeta segue plenamente comprometida com o Brasil e confiante de que as autoridades atuarão para garantir um mercado aberto e justo.

Continua após a publicidade

 

Publicidade
TAGS:
Delivery
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).