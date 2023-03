Justiça vai periciar privatização da Eletrobras; analistas refutam mudança

A Justiça Federal do Rio de Janeiro determinou que seja feita uma perícia a respeito da privatização da Eletrobras. O processo foi movido por sindicatos ligados a trabalhadores da companhia. O juiz Adriano Saldanha Gomes de Oliveira, da 28ª Vara Federal do Rio, fixou prazo de 30 dias para a apresentação do laudo. O objetivo é elaborar provas de um possível risco de “desindustrialização do país”, mencionado pelos sindicalistas. O processo vai ao encontro do desejo do governo federal de rever o processo de privatização da companhia, promulgado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No mercado, alguns analistas voltaram a rechaçar da possibilidade de reversão e acreditam na robustez dos contratos. “A privatização da empresa seguiu todo o rito legal com aprovação de ambas as casas parlamentares e com aprovação do TCU. Não acreditamos em reestatização da empresa”, escrevem os analistas da Genial Investimentos em material enviado a clientes. As ações da Eletrobras abrem o dia estáveis na bolsa.

