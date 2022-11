Juros futuros disparam após discurso de Lula

Os juros futuros dispararam após o discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na manhã desta quinta-feira, 10, ao chegar na sede do CCBB. O DI com vencimento para 2027 atingiu 12.765% às 13h, alta de 7,27% ante 11.955% no fechamento anterior. O índice reflete quanto o mercado cobra para investir no país e sua alta se deve principalmente à preocupação dos investidores com a responsabilidade fiscal do novo governo neste momento em que se discute a PEC da Transição e uma forma de aprovar gastos que não estão previstos na Lei Orçamentária do ano que vem. Em sua fala, Lula criticou o mercado financeiro e pontos cruciais ao setor, como o teto de gastos, as privatizações e a distribuição de dividendos pela Petrobras.