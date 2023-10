J&F vai investir R$ 38,5 bilhões durante o governo Lula

Atualizado em 13 out 2023, 10h14 - Publicado em 13 out 2023, 09h24

Por Victor Irajá Atualizado em 13 out 2023, 10h14 - Publicado em 13 out 2023, 09h24

O empresário Wesley Batista anunciou nesta sexta-feira o plano de investimentos de 38,5 bilhões de reais pela J&F no Brasil para o período de 2023 a 2026 — que coincide com o período do terceiro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “O Brasil e de novo a bola da vez”, disse Batista durante o fórum realizado pelo grupo Esfera Brasil, em Paris, nesta sexta-feira, 13. O sócio do grupo afirmou que está otimista com o país e tem a perspectiva de que os investimentos, que representam 85% de todos os aportes globais, gerem 30 mil empregos diretos no Brasil.

Segundo ele, os investimentos serão realizados por quase todas as empresas que integram o conglomerado — desde as voltadas à produção de alimentos, passando por celulose, mineração e geração de energia. “O Brasil oferece oportunidades únicas e tem construído um ambiente cada vez mais favorável aos negócios, com agendas claras de reformas e de meio ambiente, por exemplo”, afirmou.

Entre os projetos, estão a implantação da segunda linha de produção da Eldorado — empresa disputado pela J&F e a Paper Excellence —, em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e a construção de um ramal ferroviário de 85 quilômetros para conectar a fábrica diretamente à malha ferroviária.

Maior empresa controlada pelo grupo, a JBS entregará, até 2024 3,5 bilhões de reais em investimentos — todos já anunciados pela companhia, a exemplo da nova fábrica da Seara em Rolândia (PR), que será inaugurada este mês, e a ampliação da fábrica da Seara em Dourados (MS). A empresa também projeta o início da construção do primeiro Centro de Pesquisas em proteína cultivada do Brasil.

Continua após a publicidade