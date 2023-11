J&F quer investir R$ 20 bi em empresa em disputa com a Paper Excellence

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Os empresários Joesley e Wesley Batista informaram os executivos da J&F sobre seus planos de investir 20 bilhões de reais em obras de construção da segunda linha de produção da Eldorado Celulose — motivo de disputa junto à Indonésia Paper Excellence em 2024. A obra faz parte do plano de investimentos do grupo até 2026 anunciado esse ano. A expansão foi antecipada para o ano que vem devido ao andamento de uma ação civil pública que pode declarar nulo o contrato de venda da Eldorado, por falta de autorização do Congresso para a aquisição das terras da empresa brasileira pela indonésia.