J&F pode ter de pagar R$ 3,8 bilhões para inimiga no caso Eldorado

A J&F Investimentos, de Joesley e Wesley Batista, pode ter que desembolsar a bagatela de 3,8 bilhões de reais nas próximas semanas — e a destinatária desse montante bilionário seria sua arquirrival na briga pela Eldorado Celulose, a empresa indonésia Paper Excellence. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), o Ministério Público Federal (MPF) e a Advocacia-Geral da União (AGU) concluíram em um parecer que J&F e Paper Excellence não poderiam ter assinado o contrato de compra e venda da Eldorado sem que a indonésia tivesse autorização prévia do Congresso Nacional, uma vez que a empresa de celulose controla 250 mil hectares de terra e a compra ou arrendamento dessa área por estrangeiros exige aprovação legal do parlamento.

Se a obrigação de desfazer o contrato se concretizar, a J&F pode até ficar com 100% da Eldorado, mas teria que devolver o valor que a Paper Excellence pagou pelos 49,5% da fabricante de celulose. O contrato previa a compra de 100% das ações pelos indonésios, mas vendedora e compradora se entenderam e o negócio não foi concluído. A última manifestação contra a validade do contrato foi dada pelo Incra, que notificou a junta comercial de São Paulo e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na semana passada para evitar a concretização do negócio.