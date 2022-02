Jade Picon e Avon são as rainhas de audiência do BBB

A agência CP+B está fazendo um acompanhamento diário sobre a menção das marcas e dos participantes do BBB nas redes sociais e os números mostram que o programa tem duas rainhas: Jade Picon e Avon. No começo do programa, choveram menções das duas, mas com a Jade rejeitando os produtos da marca e dizendo que tinha levado a sua própria maquiagem e produtos para a casa. Depois, vieram as postagens positivas sobre o batom da Avon que Jade usou. Até o dia 4 de fevereiro, Jade era a participante mais mencionada e apareceu em 1,8 milhão de posts, seguida de Rodrigo com 1,6 milhão. Já nas marcas, a Avon lidera o ranking com 15 mil menções, seguida de perto pelas Americanas, com 13 mil menções. Na sequência aparecem 99, TikTok e C&A. O levantamento também mostra o curioso comportamento da Downy que teve picos de menção depois que um participante não conseguiu mencionar o nome da marca e ela virou meme. Entre as marcas menos mencionadas estão Vitasay e Neosaldina. O dashboard acompanha as 19 marcas que patrocinam ou anunciam no BBB.

