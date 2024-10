Já se tornou um desafio contratar funcionários, diz CEO de KFC e Pizza Hut

VEJA S/A | episódio 46.

O executivo Alexandre Santoro, presidente do grupo de alimentação IMC (International Meal Company), é o convidado desta semana do programa VEJA S/A. Em entrevista ao repórter Diego Gimenes, ele conta que já se tornou um desafio contratar e manter funcionários nas subsidiárias da companhia. As redes Pizza Hut, KFC e Frango Assado são as principais bandeiras do IMC. Santoro ainda não acredita que a automação completa das lojas é o caminho para o curto prazo, e aposta em programas de recrutamento e de treinamento dentro da rede para atrair e manter os atuais funcionários, oferecendo a eles cursos e planos de carreira mais consistentes. O executivo falou ainda sobre como pretende lidar com a feroz concorrência das pizzarias de bairro, da parcela cada vez maior das vendas por delivery, a possível migração do Frango Assado para as regiões metropolitanas e os planos de fusões e aquisições da companhia. O VEJA S/A é publicado todas as terças-feiras, a partir das 11h.

