Itaúsa confirma venda de ações da XP

O grupoconfirmou na manhã desta terça-feira a venda de 7,8 milhões de ações que detinha na XP. A venda foi feita no mercado secundário da Nasdaq, como adiantou ontem a coluna Radar Econômico . A venda representou 1,39% do capital total da XP e o valor líquido da venda foi de 1,2 bilhão de reais, segundo comunicado oficial. Com isso, a Itaúsa passa a deter 13,67% do capital total da XP e 4,30% do capital votante. “A alienação decorre da decisão estratégica da companhia de diversificar seu portfólio em