Itaú remaneja e dá sobrevida à plataforma iCarros
Conectcar passa a controlar marketplace de automóveis
Itaú e Porto Seguro decidiram reorganizar suas joint ventures. A ConectCar, controlada pela dupla no setor de tags de pedágio, está assumindo 100% do iCarros, portal automotivo do próprio
banco. A ideia é criar uma plataforma maior de mobilidade.
Ao unir classificados de veículos e meios de pagamento, o Itaú quer centralizar a vida digital do motorista — da compra do carro ao pedágio. O movimento mira um mercado cada vez mais disputado.