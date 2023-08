Itaú lança fundos de infraestrutura e renda fixa em parceria com gestoras

O Itaú Unibanco passa a disponibilizar aos seus clientes novos fundos que têm como diferencial a combinação de alocações em crédito privado em infraestrutura — classe isenta de Imposto de Renda e sem come-cotas — e em renda fixa de gestão ativa, que pode ser referente tanto ao mercado brasileiro quanto ao internacional. A família de produtos foi batizada de ‘RF Infra Total Return’ e foi desenvolvida pelo banco em parceria com as gestoras Vinland, Absolute e Legacy. Por conta da participação do banco no desenvolvimento dos fundos, eles estão disponíveis exclusivamente através do aplicativo Íon Itaú e pelos canais digitais do banco, chegando a outros públicos posteriormente. Os aportes iniciais começam em um real.

“Nesse cenário de juros altos e clientes buscando fundos com menor volatilidade, negociamos com três grandes gestoras para termos opções justamente com esse perfil, reunindo a expertise de grandes profissionais de renda fixa e crédito privado em um único produto”, diz Pedro Barbosa, chefe da área de ‘Fund of Funds’ do Itaú. Os três produtos que surgem da iniciativa, cada um vinculado a uma gestora, são oferecidos separadamente e contam com as mesmas características. Assim, todos são destinados ao público geral, com taxa de administração entre 1% e 1,1%, taxa de performance de 25% dos valores que ficarem acima do CDI, e meta de retorno que varia de ao CDI mais 2% ao CDI mais 4%.

