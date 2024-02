Itamaraty usa 80 carros para promover etanol brasileiro a ministros do G20

Oitenta carros com adesivos promovendo o etanol brasileiro estão transportando os chanceleres que participam das reuniões do G20, grupo das maiores economias do mundo, na cidade do Rio de Janeiro, entre quarta e quinta-feira, 21 e 22 de fevereiro. A iniciativa é tocada pelo Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, e pela União da Indústria da Cana de Açúcar e Biocombustíveis. O objetivo é evidenciar a tecnologia do etanol, que reduz substancialmente a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera em comparação com a gasolina e o diesel. Os veículos foram cedidos pelas montadoras Hyundai, Stellantis e Toyota, e posteriormente seguirão para a cidade de São Paulo, onde irão transportar as delegações participantes da reunião de ministros das Finanças e presidentes de Bancos Centrais do G20, entre 26 e 29 de fevereiro.

