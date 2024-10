Itaipu e Petrobras prometem marco histórico no setor de energia

Enio Verri, diretor-geral do Brasil na hidrelétrica Itaipu Binacional, foi um dos executivos convidados para o fórum VEJA Negócios: Oportunidades do Brasil na Transição para a Energia Verde. Verri participou do painel Combustíveis Renováveis: Brasil Reforça a Liderança. Pedro João Zahran Turqueto, vice-presidente da Copa Energia, e Camilo Adas, diretor de transição energética da Be8 Energy, também estiveram no debate. Verri concedeu uma entrevista exclusiva a VEJA depois do evento. Ao repórter Diego Gimenes, o executivo afirmou que a Itaipu é menos atingida pela seca porque possui grandes reservatórios.

Verri falou também sobre o acordo de intenções que a empresa assinou no início do mês com a Petrobras. Os planos são audaciosos. “O convênio assinado com a Petrobras é um marco na história da inovação tecnológica no setor energético. De imediato, temos seis projetos organizados que implicam num grande aumento dos parques tecnológicos. Falamos em petróleo sintético para os aviões, qualidade na produção de hidrogênio verde e outras soluções que serão divulgadas”, disse.