Ipiranga promove automobilismo feminino em circuito de Stock Car

A Ipiranga adquiriu a campanha Girls Like Racing, que incentiva a integração de mulheres no setor automobilístico. A ação patrocinada pela companhia está presente no evento de corridas Stock Car Pro Series, que acontece neste fim de semana, onde 360 jovens mulheres poderão vivenciar a experiência dos autódromos junto da equipe da marca e aprender a dinâmica dos boxes com especialistas, além de participar de palestras. Membra da equipe da Ipiranga e única profissional mulher responsável por um carro do evento, Rachel Loh comandará uma roda de conversa sobre representatividade feminina. A iniciativa seguirá pelas 12 etapas da Stock Car em 2023, cuja primeira disputa ocorre em Goiânia (GO).

Interessadas em participar do Girls Like Racing by Ipiranga devem se inscrever por meio do Instagram da campanha. Não há limite de idade ou necessidade de experiência prévia para fazer parte da iniciativa.

Siga o Radar Econômico no Twitter