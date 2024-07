Investimentos em São Paulo somam R$ 102 bilhões no primeiro semestre

Dados mais recentes da Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo (Piesp), realizada pela Fundação Seade, apontam o período entre janeiro e junho de 2024 como o melhor primeiro semestre dos últimos cinco anos. Os aportes anunciados em território paulista somaram 102,4 bilhões de reais nos últimos seis meses.

Até então, o melhor resultado havia sido registrado em 2019, antes do início da pandemia de Covid-19, com um total de 68 bilhões de reais. No primeiro semestre do ano passado, o montante de investimentos foi de 49,4 bilhões de reais, marcando um crescimento de 107% em relação a 2024.

Os setores que puxaram o índice foram os de infraestrutura, com 56,8% de investimentos, e indústria, responsável por 25,9% dos negócios. Os subsetores mais aquecidos são transporte terrestre (35,4% dos aportes), automotivo (22,1%), atividades auxiliares dos transportes (9,7%), eletricidade e gás (8,3%) e varejo (8%). A região metropolitana de São Paulo concentra 40,4% do montante aplicado no estado nos primeiros seis meses de 2024.