Investidores se protegem de ingerência política na Petrobras

O receio de ingerência política na Petrobras levou alguns gestores a montar posições que ganham com a desvalorização das ações — no jargão do mercado, optam por estar “vendidos” nos papéis. “Por enquanto, o assunto é ruído, mas e se virar fato?”, comenta um profissional de um grande fundo de investimento multimercado.