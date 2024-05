Internacional calcula prejuízo de R$ 35 milhões com chuvas no Beira Rio

O Internacional calcula prejuízo de 35 milhões de reais para reconstruir as instalações do estádio Beira Rio e de seu centro de treinamento, que foram devastados com as chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul nos últimos dias.

Em entrevista coletiva realizada na tarde desta quarta-feira, 15, no Complexo Esportivo da PUC-RS, em Porto Alegre, Victor Grunberg, vice-presidente do Internacional, detalhou que o clube só deve voltar a jogar em até três meses. “Calculamos entre 60 e 90 dias. Eu não quero me comprometer com esse prazo, porque a água está baixando agora e a gente vai conseguir entender o real tamanho de tudo o que aconteceu”, disse.

O executivo do clube imagina que dentro de 30 a 45 dias será necessário fazer a limpeza do estádio e a reconstrução da parte de mobília e a parte elétrica. “São imagens que doem, ver nosso patrimônio assim. Sabemos que vai haver muita demanda, tem muita gente necessitando reconstruir. Estimamos um prazo de 45 até 90 dias para que essas áreas sejam reconstruídas”, complementou.