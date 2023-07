“Interferência política na Petrobras já é um dado”, diz Loyola

VEJA Mercado em vídeo | 3 de julho.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã desta segunda-feira, 3. Os investidores iniciam o segundo semestre de forma otimista à espera da divulgação da ata da última reunião do banco central americano. No Brasil, a Petrobras anunciou uma redução no preço dos combustíveis e as ações desabaram 5%. A semana deve ser marcada pela votação de pautas como o arcabouço fiscal e a reforma tributária na Câmara dos Deputados. O VEJA Mercado entrevista o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola.

